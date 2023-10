Napoli, terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.9

Cronaca

Un nuovo sisma di magnitudo 4.2 - il più forte in 40 anni - ha colpito la zona vulcanica nel Napoletano. Da anni il terreno di quest'area ha iniziato un processo di innalzamento, dovuto all'attività gassosa effusiva o idrotermale degli edifici vulcanici. Ma c'è il rischio di una fuoriuscita di magma? Ingv: “Al momento non ci sono variazioni per supportare l'ipotesi che ci sia un'eruzione imminente'