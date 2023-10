Monopoli, tartaruga nidifica tra ombrelloni e lettini. VIDEO

Quest'anno è stato registrato il record di nidificazioni, 444 soltanto in Italia. Un boom che per gli esperti è legato ai cambiamenti climatici, in particolare all'aumento della temperatura dei nostri mari

Una tartaruga Caretta caretta ha scavato il suo nido e deposto le uova sotto il lettino di uno stabilimento balneare poi è tornata lentamente in mare. È successo a Monopoli, in provincia di Bari, ma scene come queste sono diventate ormai comuni sulle spiagge del Mediterraneo Occidentale. Quest'anno infatti è stato registrato il record di nidificazioni di tartarughe Caretta caretta, 444 soltanto in Italia. Un boom che per gli esperti è legato ai cambiamenti climatici, in particolare all'aumento della temperatura dei nostri mari. Il record di nidificazioni, tuttavia, non scongiura per questa specie il rischio estinzione.