Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Il 22 settembre scorso è scomparso all'età di 98 anni Giorgio Napolitano. I funerali di Stato per l'ultimo saluto all’ex presidente emerito della Repubblica si sono svolti per la prima volta nell'Aula di Montecitorio. Negli scorsi giorni è venuto a mancare anche l’attore Michael Gambon, star di una nota saga cinematografica amata da adulti e bambini.

Intanto il Governo italiano discute della possibilità di istituire dal 2024 una nuova figura professionale; mentre la Grecia elegge il nuovo presidente del partito di sinistra Syriza, che ha vinto contro ogni aspetattiva al ballottggio.

La scienza fa passi da gigante. Negli Stati Uniti è stato trapiantato in un paziente un organo geneticamente modificato di un maiale. Mentre il cambiamento climatico resta un tema molto dibattuto, al punto che sei giovani di età compresa tra gli 11 e i 24 anni hanno fatto causa a 32 stati alla Corte europea dei diritti per inazione sul clima, più nello specifico per non rispettare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi sul clima del 2015 (SCOPRI COSA PREVEDE) volti a limitare l'aumento delle temperature.

Negli scorsi giorni ha fatto molto discutere il nuovo spot pubblicitario di Esselunga, che vede protagosta una bambina figlia di una coppia separata. Mentre gli amanti dell'alta quota hanno visto crollare un mito: il Guinness dei primati ha revocato all’alpinista Reinhold Messner il titolo di Re degli ottomila, destinandolo ad un altro alpinista che avrebbe scalato la cima dell’Annapurna, montagna himalayana alta 8.091 metri.

Senza dimenticare gli auguri a Google che il 27 settembre ha festeggiato il suo anniversario di nascita, quando Sergey Brin e Larry Page hanno fondano il motore di ricerca più usato al mondo partendo da un garage in affitto.

