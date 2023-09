Adozioni, svolta della Consulta: "Sì ai rapporti dei figli con la famiglia d'origine"

Sentenza ispirata a un caso di orfani a causa di un femminicidio

Si tratta di una pronuncia destinata ad avere un impatto significativo, a partire dagli orfani delle vittime di femminicidio. Dietro la sentenza c'è proprio il caso tragico di due bambini, rimasti soli dopo che il padre aveva ammazzato la madre. I due piccoli avevano un rapporto affettivo importante con la nonna e altri familiari del ramo paterno che tuttavia non erano in grado di prendersi cura di loro. Così la Corte d'appello di Milano, nel dichiararli adottabili, aveva disposto che queste relazioni continuassero, dando mandato ai servizi territoriali di stabilire tempi e modalità degli incontri, nel rispetto della riservatezza dei genitori adottivi e con la massima protezione dei bambini. Ma il Pg aveva fatto ricorso in Cassazione ritenendo che l'articolo 27 della legge 184 non desse nessun margine al giudice perchè prevede in maniera assoluta con l'adozione la fine dei rapporti con la famiglia di origine. Una tesi sostenuta anche dalla Cassazione che ha portato il caso davanti alla Consulta, giudicando la norma in contrasto con la Costituzione perché, soprattutto in casi come questi, non tutela l'interesse del minore: separandolo dai suoi affetti non fa altro che aggravare le sue ferite.