Migranti, hotspot di Lampedusa è stato completamente svuotato

Dopo l’emergenza dei giorni scorsi, l'hotspot di Lampedusa è tornato a svuotarsi. Tutti gli ospiti del centro di contrada Imbriacola, in cui le presenze nelle scorse settimane (quando in sole 24 ore si sono registrati 112 sbarchi) hanno sfiorato quota 7mila, sono stati trasferiti. Gli ultimi a lasciarsi alle spalle la struttura nella serata di martedì sono stati 101 minori stranieri non accompagnati, imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle (le novità attese dal nuovo decreto migranti).