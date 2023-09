Anzio, identificati gli aggressori di Gabriele Ferrari: due fermati

Politica

Novità in tema di fermo, arresto in flagranza e custodia cautelare, ma anche di uso del cellulare e di provvedimenti contro la dispersione scolastica. Arriva poi il via libera a un decreto Sud con lo stanziamento di 45 milioni di euro per l’isola di Lampedusa. Meloni: 'Lo Stato ci mette la faccia'

PIÙ FACILE FINIRE IN CARCERE PER I MINORI - Sarà più facile per i minori finire in carcere: nel dl approvato dal Consiglio dei ministri si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi. Inserito il criterio di "pericolo di fuga" anche per i minori, come spiegato dal ministro della Giustizia Nordio