Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 settembre: rassegna stampa

Diverse i temi in apertura sui quotidiani. Resta in primo piano la questione migranti. Giorgia Meloni: "Abbiamo lavorato tanto, ma i risultati non sono quelli sperati". In secondo luogo la proposta di Matteo Salvini sul mini condono edilizio. Sui giornali sportivi si parla del ko della Juventus contro il Sassuolo (4-2)