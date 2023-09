Pozzallo, apre il primo centro di esame veloce per domande d'asilo

A Pozzallo , in provincia di Ragusa , apre il primo centro d'esame veloce per le domande d'asilo. E' stato realizzato in 40 giorni con dei container posizionati in un'area protetta da un perimetro con base in cemento, inferriate e filo spinato: è stato fatto in una zona poco frequentata ed isolata. Dei 300 posti previsti 84 sono riservati ai migranti che potranno utilizzare il nuovo iter che prevede il versamento di cinquemila euro per evitare di essere trattenuti nel centro. A dare l'annuncio dell'iniziativa è stato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a Benevento, durante i lavori di "Sud Invest". ( LO SPECIALE MIGRANTI )

Le dichiarazioni

"Nel recepimento di una direttiva europea - ha detto il ministro Pianteodosi - avvieremo a Pozzallo, in provincia di Ragusa, la prima struttura di trattenimento di richiedenti asilo provenienti da Paesi sicuri, come la Tunisia, per fare in modo che si possano realizzare velocemente, entro un mese, procedure di accertamento per l'esistenza dei presupposti di status di rifugiato". Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuma, evita commenti diretti, limitandosi ad affermare di "riconoscersi perfettamente nelle parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Siamo per accogliere - aggiunge - siamo per integrare, ma a patto di regolarizzare questi immigrati. Ho avuto iniziali perplessità per questo tipo di strutture - spiega il sindaco - specie perché nell'hotspot a ridosso dell'area portuale attualmente gestiamo un centro con 220 posti disponibili e ne stiamo accogliendo 500. Il Governo investa nell'accoglienza e nella conseguente regolarizzazione per fare in modo che si possano realizzare velocemente procedure di stabilizzazione, di rifugiato o di rimpatrio".