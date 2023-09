Rodi Garganico, uccidono un'anatra a bastonate e registrano un video

Ennesimo caso di violenza contro gli animali . Lo ha denunciato l'associazione Lndc Animal Protection, che fatto sapere che sta girando un filmanto in cui si vedono dei ragazzi che, dopo aver trovato un'anatra agonizzante in strada, la prendono a bastonate fino a causarne la morte. Il fatto sarebbe accaduto a Rodi Garganico, nel Foggiano. L'associazione evidenzia "che il video ci è giunto attraverso un circuito di chat, messaggistica whatsapp e instagram e ci è stato detto che è riconducibile al comune in provincia di Foggia ".

L'associazione ha inoltrato una denuncia contro ignoti

Nel filmato si vede un gruppo di giovani che incita un ragazzo armato di bastone a colpire l'animale, già agonizzante, per finirlo, cosa che avviene poco dopo. Il tutto accade tra le risate del gruppo. Lndc Animal Protection ha già provveduto a inoltrare denuncia, al momento contro ignoti, alla Procura della Repubblica di Foggia "nel tentativo di fare chiarezza sul video e risalire agli autori del gesto". "Torno ancora una volta a lanciare l'allarme sulle nuove generazioni - sottolinea Piera Rosati, presidente dell'associazione animalista - perché i tanti fatti di cronaca di questo tipo registrati nell'ultimo periodo dimostrano che c'è una vera e propria emergenza. Pensare che queste siano soltanto bravate o ragazzate è ingenuo e pericoloso, perché è ormai scientificamente provato che i soggetti che compiono questi atti in gioventù hanno grandi probabilità di replicarli in maniera sempre più violenta in età adulta anche nei confronti delle altre persone".