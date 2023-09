Roma, ballerina di 'Ballando con le stelle' molestata alle Poste

“I lupi si incontrano a tutte le ore e quello che molti non capiscono e che una donna ha sempre paura" ha affermato la ragazza in un video su Instagram. Poste Italiane, in una nota, ha immediatamente attivato un'indagine interna per accertare quanto dichiarato

Molestata sessualmente da un dipendente delle Poste, a Roma . È la denuncia fatta sui social da Anastasia Kuzmina, ballerina e coreografa ucraina, star di Ballando con le stelle. "Ero alle poste a inviare un pacco, lunedì a mezzogiorno e mezzo. Mi chiamano a uno sportello e lo sportellista era impegnato a fare qualcosa al cellulare a fare qualcosa, lui mi chiede: ma tu sai tagliare i video che sei più giovane? Come si fa? Puoi aiutarmi? Gli dico: va bene certo. Lui mi fa: puoi aiutarmi. Faccio: va bene. Ti scandalizzi? E io non mi chiedo perché, forse intendeva a tagliare i video, io volevo solo uscire al più presto possibile da là, lui mi gira il telefono e c'era il suo membro''. Poste Italiane - informa una nota - ha immediatamente attivato un'indagine interna per accertare quanto dichiarato dalla signora Anastasia Kuzmina. Il dipendente, intanto, è stato destinato con effetto immediato ad altro incarico non operativo.

"Mi vergogno di non avere fatto qualcosa subito"

Kuzmina in un primo momento è fuggita in preda alla vergogna ma il giorno seguente è tornata all’ufficio postale per parlare con il direttore. ''Sono tornata e ho denunciato tutto l'accaduto al direttore. Mi vergogno di non aver reagito subito e di essere scappata, scappo spesso da queste situazioni. Mi vergogno di non aver fatto qualcosa immediatamente. Sei mesi fa, per esempio, sono stata inseguita in pieno giorno da un tipo che mi si è attaccato addosso. Anche in quel caso non l'ho denunciato subito, sono scappata. Quindi per dire che i lupi non li incontri solo alle due di notte quando sei svestita, i lupi - conclude - si incontrano a tutte le ore e quello che molti non capiscono e che una donna ha sempre paura".