Matera, auto va fuori strada: morto 17enne alla guida senza patente

Tragedia in provincia di Matera. Un ragazzo di 17 anni, alla guida dell'auto senza patente, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte, sulla strada Pozzitello-San Basilio, in territorio di Pisticci. L'auto, con a bordo il 17enne e un amico, per cause da accertare, è uscita fuori strada. Il 17enne è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. (LO SCHIANTO IN DIRETTA SOCIAL AD ALATRI)