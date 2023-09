Al cimitero di Ancona arriva Aldilapp: come trovare i defunti sepolti

La piattaforma per i cimiteri digitali sbarca ad Ancona. L’ applicazione per smartphone scaricabile gratuitamente, cambia la gestione e la fruizione dei cimiteri del capoluogo marchigiano

In Italia sono 62 i cimiteri per i quali è attiva l'applicazione

“I cimiteri sono sempre meno frequentati, specie dai giovani” ha sottolineato Massi . “Così creiamo un ponte con i nostri cari attraverso una tecnologia che aiuta ad abbattere le distanze". In Italia sono 62 i cimiteri per i quali è attiva l'applicazione. L'obiettivo è raggiungere in un anno un migliaio entro l'anno". Nelle Marche oltre ad Ancona, Aldilapp è attiva ad Acquasanta Terme , in provincia di Ascoli Piceno.