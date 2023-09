Salento, sale su una scogliera ma scivola e sbatte contro una roccia

Il 24enne coinvolto è attualmente ricoverato presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è arrivato in codice rosso. Il fatto è accaduto nella costa di Porto Miggiano, la "Spiaggia dei 100 scalini", una fra le località più suggestive ma anche più pericolose di tutto il litorale adriatico per la costa frastagliata a strapiombo sul mare

In Salento un ragazzo di 24 anni ha cercato di raggiungere il punto più alto di una scogliera per tuffarsi ma è scivolato sbattendo sugli scogli prima di finire in acqua da un’altezza di quasi dieci metri. Ora è ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è arrivato in codice rosso.

La "Spiaggia dei 100 scalini"

Subito dopo l’impatto con la roccia, il ragazzo ha perso i sensi. Il fatto è accaduto nella costa di Porto Miggiano, la "Spiaggia dei 100 scalini", una fra le località più suggestive ma anche più pericolose di tutto il litorale adriatico per la costa frastagliata a strapiombo sul mare. A pochi metri di distanza, fino a poco tempo fa, era anche proibito raggiungere la spiaggia per il rischio di crolli.

L'allarme lanciato da alcuni turisti

L'allarme era stato lanciato da alcuni turisti che hanno notato la scena da un'imbarcazione. Il ferito è stato soccorso da alcuni bagnanti, che lo hanno portato poi a riva posizionandolo su una tavola da surf, per poi affidarlo alle cure dei personale del 118. Per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli uomini della Capitaneria di Porto.