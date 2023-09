Viterbo, ascolta musica ad alto volume: carabiniere lo schiaffeggia

Un uomo ha denunciato un maresciallo dei carabinieri accusandolo di avergli tirato uno schiaffo in faccia. L’episodio di violenza è accaduto il 14 agosto scorso a Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo. A sporgere denuncia è stato Michael Abatecola, un 32enne del posto. L’aggressione è stata immortalata da una telecamera di sorveglianza installata dall’uomo all’esterno della sua abitazione. Il video è finito negli atti d’indagine della Procura ed è stato diffuso dalla testata Tusciaweb.eu. Abatecola ha denunciato per stalking e lesioni personali il comandante della locale stazione dei carabinieri, Fabio Ceccarelli, con l’accusa di avergli dato uno schiaffo in faccia tanto forte da far cadere gli occhiali.

Le parole dell'avvocato

“Il maresciallo dei carabinieri che ha schiaffeggiato il mio assistito – ha raccontato all’agenzia LaPresse l’avvocato Franco Taurchini – qualche giorno dopo il fatto avrebbe contattato un suo amico medico della Asl di zona per fare un ‘trattamento sanitario obbligatorio al mio assistito che non soffre di nessuna patologia psichiatrica e non ha mai dato segni di squilibrio. Abbiamo notato, conclude il legale, che la Procura di Viterbo ha preso sottogamba questo grave episodio”.