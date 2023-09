Sardegna, incidente stradale a Portoscuso nel Sulcis: due i morti

Un altro incidente automobilistico sconvolge la Sardegna. Questa volta è accaduto a Portoscuso nel Sulcis: il bilancio è di due morti. Hanno perso la vita un 29enne e 43enne. I due uomini viaggiavano a bordo di una Fiat Punto e di una Bmw che, per cause non accertate, si sono scontrate frontalmente sulla strada provinciale 2 che collega Carbonia a Portoscuso.