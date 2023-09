Sequestrate piantagioni di marijuana sull'Aspromonte: valore 2 milioni

Operazione anti-droga in Calabria, con i carabinieri di Palmi (Reggio Calabria) che hanno individuato due distinte piantagioni di cannabis indica, pianta utile per la produzione di marijuana, nelle zone extraurbane di Cosoleto e Oppido Mamertina.

Nello specifico, in un terreno privato nel Comune di Cosoleto (Reggio Calabria), è stata rinvenuta una piantagione, composta da oltre 500 piante, localizzata in un appezzamento accessibile esclusivamente dalla proprietà di un 62enne del luogo, sorpreso infatti a curare le piante.