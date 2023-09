Mafia, traffico di droga ed estorsione nel Catanese: 13 arresti

Tra le vittime, perfino i giostrai, che durante la festa patronale, erano costretti a pagare il ‘pizzo’ attraverso i biglietti per le attrazioni, così che i figli degli affiliati detenuti avrebbero potuto godersele ‘gratis’. Sequestrate per la confisca, anche due società operanti nel settore del trasporto merci, del valore di circa 5 milioni di euro direttamente riconducibili al clan

Tredici persone sono state arrestate in un'operazione eseguita dai carabinieri contro un clan di Biancavilla, in provincia di Catania. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione mafiosa, estorsione, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, reati aggravati dal metodo mafioso. Sequestrate per la confisca anche due società operanti nel settore del trasporto merci, del valore di circa 5 milioni di euro, direttamente riconducibili al clan.