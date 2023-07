Operazione Dda contro la mafia foggiana, decine di arresti

Politica

La premier, in occasione del 31esimo anniversario della strage, in cui morirono Paolo Borsellino e cinque membri della sua scorta, è volata a Palermo per rendere omaggio alla memoria delle vittime. Mattarella: 'La Repubblica si inchina alla memoria di Borsellino'. Nel capoluogo siciliano anche Elly Schlein: 'Per battere la mafia lo Stato deve arrivare per primo'