Sardegna, pastori del Kirghizistan per ripopolare i paesi dell'isola

Un accordo tra il lontano Kirghizistan - la repubblica ex sovietica più a est - e la Sardegna per salvare gli allevamenti e la tradizione agroalimentare nelle aree a rischio di spopolamento sull'isola nostrana. È l'accordo raggiunto da Coldiretti che prevede l'arrivo di pastori kirghisi abili nei lavori agricoli, assieme alle loro famiglie, in base all'intesa siglata col ministero del Lavoro della repubblica ex sovietica distante circa 6 mila chilometri dall'isola.

Un progetto pilota

Sarà avviato un progetto pilota, professionale e sociale, che prevede l'arrivo di un primo gruppo di un centinaio di kirghisi in Sardegna ( tra i 18 e i 45 anni) con capacità professionali specifiche nel settore primario che seguiranno un percorso di formazione e integrazione nel tessuto economico e sociale della Sardegna, con opportunità anche per le mogli nell'attività dell'assistenza familiare. Coldiretti lo presenta come un progetto di medio-lungo periodo per l'inserimento di migliaia stranieri, a seconda della domanda, in tre distretti rurali: Sassari, Barbagie e Sarrabus, con l'aiuto di mediatori culturali. "In Kirghizistan - precisa la Coldiretti - è fortemente presente l'attività allevamento con profonde conoscenze dell'attività casearia, diffuse competenze soprattutto nella realizzazione di formaggio da latte di pecora ma anche nell'allevamento dei cavalli. Nel Paese sono allevate soprattutto pecore di razza karakul e argali che raggiungono per il maschio adulto sino a 80 chili di peso". Il progetto pilota è stato concordato in collaborazione con l'ambasciatore del Kirghizistan in Italia, Taalay Bazarbaev.