Travolge moto nel Bolognese: arrestato 24enne positivo all’alcol test

Un 24enne è stato arrestato dai carabinieri nel bolognese, con l'accusa di omicidio stradale in seguito a un incidente avvenuto nella notte ad Imola. Il giovane automobilista ha tamponato un motociclista deceduto subito dopo, in seguito delle ferite riportate. L'impatto si è verificato intorno alle 3.20 in via D'Agostino, angolo via Salvo D'acquisto, zona Pedagna.