Morì fulminata in vasca da bagno, caricabatterie difettoso: 5 indagati

Svolta nelle indagini sulla morte di Maria Antonietta Cutillo, deceduta lo scorso maggio a Montefalcione, in provincia di Avellino, dopo essere rimasta fulminata nella vasca da bagno a seguito della caduta nell’acqua di un cavo Usb. Il gip ha infatti disposto il sequestro di un gran numero di caricabatterie di fabbricazione cinese, allo stato risultati non conformi agli standard di fabbricazione comunitari e pertanto potenzialmente pericolosi. Cinque imprenditori sono inoltre stati iscritti nel registro degli indagati. I sequestri sono avvenuti a Calenzano e Sesto Fiorentino in provincia di Firenze, Pontedera in provincia di Pisa e Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano. Coinvolti cinque imprenditori operanti in Toscana e in Lombardia, quattro dei quali di origine cinese.