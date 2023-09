Truffa bonus facciate, 31 persone indagate e sequestro per 52 milioni

Economia

Superbonus e proroga ai condomini: le ipotesi allo studio del governo

La gestione della misura per favorire il settore edilizio continua ad agitare gli esponenti del governo, come ha dichiarato il ministro dell’Economia Giorgetti: al Forum di Cernobbio ha sottolineato 'gli effetti negativi sui conti pubblici, che non lasciano margine ad altri interventi”. L’idea di un’ulteriore stretta non è da escludere, ma c’è il rischio di mettere in difficoltà molti cittadini e imprese, ancora indietro con i lavori

Limitare i danni, cercando allo stesso tempo di salvare i lavori avviati, soprattutto per quanto riguarda i condomini. La mina superbonus continua ad agitare le riunioni ministeriali dedicate alla preparazione della manovra, come d’altronde ha già fatto nei provvedimenti governativi in materia degli ultimi mesi, che hanno imposto una rigorosa stretta

“A pensare al superbonus mi viene mal di pancia, ha effetti negativi sui conti pubblici, ingessa la politica economica, non lasciando margine ad altri interventi”, ha dichiarato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti domenica al Forum Ambrosetti di Cernobbio