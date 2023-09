Fiorello, la battuta a Camogli: l'opposizione a Meloni la fa Giambruno

La polemica su Giambruno e l'intervento di Meloni

A far discutere, nei giorni scorsi, erano state, infatti, le parole pronunciate da Giambruno nel corso della trasmissione di Rete 4 Diario del giorno. "Se vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti, non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo", aveva detto Giambruno. "Ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”. Frasi che avevano suscitato clamoro e sulla quali la stessa premier era intervenuta a difesa del compagno, ribadendo come, a suo dire, il senso del discorso del giornata sarebbe stato frainteso. ""Penso che Andrea Giambruno abbia detto, in modo frettoloso e assertivo, una cosa diversa da quella che è stata interpretata dai più", era stata la precisazione di Meloni. "E cioè, in quelle parole io non leggo il fatto di dire: se tu giri in minigonna ti possono violentare. Leggo una cosa simile a quella che mia madre mi diceva quando uscivo di casa da ragazza: occhi aperti e testa sulle spalle".