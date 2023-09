Muore dopo un lancio con la tuta alare dalla conca di Bolzano

La ricostruzione

L'uomo con ogni probabilità si era lanciato dalla zona di San Genesio per atterrare nella valle dell'Adige a Settequerce. Finora non si erano registrati lanci con la tuta alare su questo pendio della conca di Bolzano. Secondo il racconto di un testimone, il giovane si era lanciato con la tuta alare probabilmente verso l'ospedale di Bolzano, dove evidentemente intendeva atterrare in uno dei campi con il paracadute. Qualcosa però è andato storto e l'uomo è precipitato nel bosco a qualche decina di metri sotto il sentiero che da Settequerce porta a Castel Greifenstein. Sono in corso i rilievi di legge sull'accaduto da parte dei carabinieri.