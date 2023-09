A Marsala un murale per ricordare Marisa Leo, uccisa dall'ex

Sotto l'arco di Porta Garibaldi, a Marsala è apparso un murale dedicato a Marisa Leo (CHI ERA). L'opera è dell'artista Fabio Ingrassia che ha condiviso con un post il suo omaggio sui social. La donna di 39 anni, uccisa dal suo ex compagno nelle campagne tra Marsala e Mazara del Vallo, è stata raffigurata con in mano un cartello sul quale è scritto: "La mia essenza non è merce di scambio. Stop violenza!".

Nel 2020 la donna aveva denunciato il suo omicida per stalking e violazione degli obblighi familiari perché lui non avrebbe provveduto a pagare gli alimenti per la figlia di 4 anni. Tra i due i rapporti si erano deteriorati da tempo e non vivevano più insieme. Nella giornata di giovedì il tragico epilogo.