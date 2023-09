Lucca, licenziata per foto osè: condannate colleghe che le scattarono

Economia

I padri non possono essere licenziati fino al 1° anno del figlio

Una nuova circolare Inps precisa che, dopo il d.lgs 107/2022 del governo Draghi, le norme già previste da anni per le madri si applicano anche ai papà che usufruiscono del congedo obbligatorio. Per loro vale anche il diritto a ricevere la NASpI in caso di dimissioni volontarie (e senza preavviso)

Chi diventa papà non può essere licenziato almeno fino al primo compleanno del figlio, esattamente come è previsto per le madri. Allo stesso modo, e sempre entro lo stesso arco temporale dei 12 mesi dalla nascita del bambino, un padre può anche dimettersi dal posto di lavoro mantenendo il diritto alla NASpI e senza dover per forza rispettare i tempi tradizionali per il preavviso. A spiegarlo è l’Inps, con la circolare 32 del 20 marzo 2023

In realtà, non si tratta proprio di una novità. Le norme sono contenute nel d.lgs 105/2022, quello che ha reso operativa la riforma della maternità messa a punto dal governo di Mario Draghi e che è intervenuto sulle disposizioni del TU in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità del 2001. Proprio quell’intervento era andato a raddoppiare il congedo di paternità, portandolo a 10 giorni obbligatori