Torino, ferirono uno studente lanciando la bici: condannati i 3 minori

Sono stati condannati per tentato omicidio i tre minorenni che la sera del 21 gennaio scorso lanciarono una bicicletta dalla balaustra dei Murazzi a Torino, colpendo alla testa lo studente di 23 anni Mario Glorioso. Le condanne prevedono 9 anni e 9 mesi per il 17enne, 9 anni e 4 mesi per il 15enne e, infine, 6 anni e 8 mesi per la minore che ha ricevuto la pena più lieve.

L'incidente ai Murazzi di Torino

La notte del 21 gennaio scorso Mauro Glorioso, studente palermitano di 23 anni, era stato colpito alla testa da una bicicletta elettrica di bike sharing, lanciata dalla balconata del Lungo Po Cadorna ai Murazzi, mentre era in fila davanti alla discoteca The Beach insieme a degli amici. Una task force composta da Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia San Carlo aveva passato al setaccio centinaia di ore di filmati di oltre 120 telecamere, attraverso i quali è riuscita a ricostruire i volti e gli spostamenti del gruppo che alcuni testimoni avevano notato in piazza Vittorio quella sera. Il 23enne era rimasto in prognosi riservata e ricoverato in terapia intensiva al Cto di Torino.