Sciopero Aeroporto Malpensa domani 8 settembre: le info

Sono previsti disagi domani 8 settembre per chi si sposta in aereo a causa di uno sciopero nazionale degli aerei di 24 ore. Ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata saranno i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, quelli delle imprese e servizi aeroportuali di handling e il personale dipendente aziende trasporto aereo settore handlers. Lo sciopero, proclamato da diverse sigle sindacali, avrà durata di 24 ore, dalla mezzanotte dell’8 settembre alle 23.59 della stessa giornata con stop di voli e ritardi. ITA Airways ha già cancellato 30 voli. (VOLO MILANO-NEW YORK ATTERRA A ROMA PER LA GRANDINE)