Una trentina di gatti scomparsi nel Bolognese, taglia di 4 mila euro

Si cercano i responsabili

"La questione è scottante e allarmante - scrive la stessa associazione - e i proprietari di gatti cominciano ad aver paura. Tra le cause al momento si escludono le razzie di predatori ed in particolare di volpi e lupi, in quanto non sarebbero stati ritrovati resti". L'associazione ambientalista ha così deciso di mettere una taglia che sarà pagata a chi, con la propria denuncia formale alle autorità, permetterà di individuare e far condannare in via definitiva il responsabile o i responsabili di queste sparizioni. Gli animalisti di Aidaa non escludono che, come già accaduto altrove, i gatti possano essere stati rapiti da qualche accumulatore seriale o finire nelle mani di sette esoteriche o sataniste che operano in Appennino. Un'ipotesi che, tuttavia, viene considerata secondaria dagli stessi animalisti.