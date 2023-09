Superbonus, la truffa per il restauro del castello Torella

Economia

Superbonus, costi sempre più alti: le ipotesi di riforma per il 2024

La misura per le ristrutturazioni edilizie continua a pesare in modo gravoso sui conti pubblici. Per questo il governo sta studiando una riforma che alleggerisca il peso a partire dal 2024, senza esagerare sulle tasche dei cittadini: si pensa di legare gli interventi all’efficientamento energetico degli edifici, che hanno un’età media molto alta, e di permetterli solo per i redditi medio-bassi, che non possono permettersi lavori alle proprie abitazioni

Il Superbonus continua ad essere un peso per il bilancio statale. Il governo Meloni aveva tentato di arginare il problema, ma i bonus edilizi sono andati da tempo fuori controllo. E in vista della Legge di Bilancio c'è preoccupazione: le ristrutturazioni continuano a togliere risorse. I problemi maggiori derivano dai crediti legati alle ristrutturazioni edilizie: da marzo ad agosto 2023, in soli cinque mesi, sono saltati fuori altri 35 miliardi di crediti ceduti o scontati in fattura dalle imprese

I DATI – I dati sono paradigmatici del vero impatto che ha avuto la misura sui conti pubblici e anche sul sistema edilizio italiano: da marzo ad agosto 2023 i crediti legati alle ristrutturazioni agevolate sono cresciuti da 110 a 146 miliardi, secondo quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate. Di questi, solo 23 sono stati già erogati, mentre gli altri sono senza compratore. A questi vanno aggiunti 20 miliardi di crediti portati direttamente in detrazione. In più, 4 miliardi di crediti si sono rivelati fasulli e quelli irregolari ammontavano a 12,8 miliardi