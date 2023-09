Orsa Amarena uccisa, i cuccioli sopravviveranno? Cosa dicono esperti

Cosa fare per tutelare i cuccioli

Gli esperti precisano che le possibilità di sopravvivenza dei due orsi non sono alte e qualsiasi interferenza a causa dell’uomo potrebbe provocare l’allontanamento dei cuccioli dalle aree idonee. “Chiediamo di mettere da parte la curiosità spasmodica rinunciando a qualunque idea di andare a vedere come e dove stanno e di non intralciare in alcun modo le operazioni di monitoraggio”, sottolinea il Parco, come riporta Repubblica. In caso di avvistamento, si raccomanda di “non tentare per alcun motivo di avvicinarsi ai cuccioli, ma di segnalare prontamente il luogo al Servizio di Sorveglianza del Parco o ai carabinieri”. Regole anche per chi guida nella zona: si consiglia di procedere a basse velocità lungo tutte le strade intorno il Parco.