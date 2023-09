Cuccioli orsa Amarena avvistati nel Parco d'Abruzzo

I due orsetti sono vivi e stanno bene. Si era temuto per la loro sopravvivenza dopo la morte della mamma orsa uccisa il 31 agosto con un colpo di fucile da un cittadino di San Benedetto.

Dopo cinque giorni di ricerca i due cuccioli dell'orsa Amarena sono finalmente stati ritrovati. I due orsetti sono stati avvistati dagli agenti di pattuglia del Parco nazionale d'Abruzzo intorno alle 23.30 di ieri sera. Dopo essersi arrampicati sugli alberi e aver mangiato alcune mele, hanno giocato insieme per alcuni minuti e poi si sono allontanati. Gli agenti hanno utilizzato dei visori notturni per non distrubare gli orsi.