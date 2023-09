Morte Michele Merlo, la procura chiede l'archiviazione dell'inchiesta

Il giovane cantante vicentino, ex concorrente di Amici e X Factor, è deceduto il 6 giugno 2021 per una leucemia fulminante. Sulla sua morte era stata aperta un'indagine per omicidio colposo perché il medico al quale l'artista si era rivolto non capì che l'ematoma sulla gamba del 28enne era legato alla malattia e non uno strappo muscolare. Per i magistrati, però, non è stato possibile dimostrare il nesso tra la diagnosi sbagliata e il decesso avvenuto poche settimane dopo la visita