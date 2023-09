Neonata morta in culla nel Casertano, lunedì prevista l'autopsia

Salute e Benessere

L'Echovirus-11 (E-11) è un tipo di enterovirus ed è associato all'aumento dei casi di sepsi neonatale con compromissione epatica e insufficienza multiorgano."L'attuale incremento dell'incidenza e della gravità" dell'infezione "nei neonati, associata a un lignaggio ricombinante di E-11 che in precedenza non era stato rilevato in Francia, è considerato insolito - spiega l'Oms - a causa del deterioramento estremamente rapido e del tasso di mortalità associato tra i bambini colpiti”

"Sulla base delle limitate informazioni disponibili", l'Oms valuta come "basso il rischio di salute pubblica per la popolazione generale, nonostante la natura preoccupante dell'aumento" riportato. Come spiega all’Adnkronos il direttore di Malattie invettive dell’ospedale San Martino di Genova, il problema dell'enterovirus E-11 “è che non colpisce solo l'intestino,ma è in grado di colpire tanti organi, dal fegato al rene”