Neonata morta in culla, sul corpo scottature ed ecchimosi

Salute e Benessere

Nell’ultimo report dell’Organizzazione mondiale della Sanità, diffuso lo scorso 26 giugno, risulta che '7 casi di infezione neonatale da E-11 sono stati confermati in Italia tra aprile e giugno 2023'. Altri casi segnalati anche in Croazia, Spagna, Svezia e Regno Unito

Da allora altri Paesi hanno fatto verifiche e segnalato E-11, Italia compresa. Nell'ultimo report dell'Oms , risulta che al 26 giugno "sette casi di infezione neonatale da E-11 sono stati confermati in Italia tra aprile e giugno 2023". Tre di questi piccoli pazienti sono stati ricoverati in Terapia intensiva neonatale

Al momento della segnalazione, un solo caso di quelli intercettati dai medici italiani rimaneva in terapia intensiva, uno stava mostrando un miglioramento clinico e uno era già stato dimesso. Altri due casi, risultati positivi allo screening, non presentavano sintomi significativi. Ulteriori indagini erano in corso sui rimanenti due casi e si era in attesa di dati clinici ed epidemiologici. Insieme all'Italia, altri Stati della regione europea hanno notificato all'Oms casi di E-11 tra i neonati: Croazia, Spagna, Svezia, Regno Unito