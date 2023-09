Meteo, Italia divisa a metà. Le previsioni di lunedì 4 settembre

Ai margini dell’anticiclone che sta portando in alto le temperature in tutta Europa, lunedì il nostro Paese sarà diviso a livello meteorologico: al Centro-Nord le temperature saranno alte, con poche nuvole in transito, mentre nel Mezzogiorno c’è rischio di temporali in Calabria e Sicilia orientale. In Campania proclamata l’allerta meteo dalle 10 di lunedì fino alle 22 di martedì 5 settembre ascolta articolo

In questo inizio di settembre si assiste a un generale rinforzo dell’alta pressione su parte del Mediterraneo e soprattutto sul settore centrale del continente europeo, dove lambisce le Isole Britanniche, l’area del Mare del Nord e anche del Baltico meridionale, portando le temperature vicine a picchi di 30 gradi. Per il momento l’Italia sembra restare ai margini di questo rinforzo anticiclonico: per questo il tempo sarà stabile nella giornata di domani, lunedì 4 settembre, anche se ci sarà un temporaneo calo termico a causa di afflussi di aria più fresca provenienti dai Balcani, che potrebbero portare a rovesci soprattutto al Sud (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord Al Nord la giornata di domani, lunedì 4 settembre, vedrà un sole leggermente offuscato dal passaggio di stratificazioni alte al mattino, mentre ci saranno addensamenti più compatti verso sera sulla fascia prealpina. Le temperature non mostreranno grandi variazioni, con le massime previste tra i 26 e i 31°C. Le previsioni meteo per Milano prevedono una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo sereno, così come nel resto della Lombardia. Il termometro oscillerà tra la minima di 17 gradi e la massima di 29 gradi. Cieli sereni anche a Torino, dove è previsto vento debole dal Nordovest al pomeriggio, e in Liguria, con la colonnina che sfiorerà i 32 gradi. Condizioni stabili anche a Nordest. leggi anche Meteo, in arrivo l'anticiclone Bacco: torna un caldo da piena estate

Le previsioni al Centro e in Sardegna Al Centro previste nuvole al mattino sulle regioni adriatiche, mentre ci saranno stratificazioni altrove, che si diraderanno durante il pomeriggio. Temperature in lieve flessione, con le massime che saranno tra i 26 e i 31 gradi. A Roma la giornata sarà caratterizzata da ampio soleggiamento e caldo, con una minima di 18°C e una massima di 33°C. Previste soprattutto poche nubi al mattino, a cui seguiranno un ampio soleggiamento e il caldo al pomeriggio e il cielo sereno alla sera. In Sardegna previsto cielo poco nuvoloso, con passaggi di nubi alte. Temperature in leggero aumento in tutte le città dell’isola, con massime che oscilleranno dai 27 gradi di Tempio Pausania ai 37 di Carbonia. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti orientali, mentre i mari saranno mossi o molto mossi. vedi anche Meteo, torna l'anticiclone: ecco quali saranno le città più calde

Le previsioni al Sud Al Sud, invece, la giornata di domani, lunedì 4 settembre, vedrà un tempo pressoché stabile, anche se è prevista locale variabilità tra Calabria e Sicilia orientale tra pomeriggio e sera, dove potrebbero esserci rovesci. Temperature in lieve calo, con le massime che oscilleranno tra i 27 e i 32 gradi. L’attenzione massima sarà soprattutto rivolta al ciclone che dovrebbe arrivare dai Balcani e provocare fenomeni estremi tra martedì 5 e mercoledì 6, con temporali che interesseranno Puglia, Basilicata e le zone ioniche di Calabria e Sicilia. vedi anche Meteo, inizio settembre con il bel tempo: torna il caldo estivo

L’allerta in Campania Prevista un’allerta meteo per vento forte e mare agitato in Campania dalle ore 10 di lunedì 4 settembre 2023 fino alle ore 22 di martedì 5 settembre. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo, lanciando l'allarme in particolare per i possibili rischi di danni per i lidi balneari e di propagazione di incendi, favorita dalle raffiche di vento. Da segnalare come il bollettino della Protezione Civile metta in guardia la cittadinanza da “venti forti e temporaneamente molto forti, in particolare martedì 5 settembre, dai quadranti settentrionali, con possibili raffiche. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate”. leggi anche Caldo, l’allarme del Cnr: “Tutti i ghiacciai alpini sopra lo zero”