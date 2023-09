Gran Sasso, muore escursionista: corpo trovato in un vallone

Cronaca

Ancora nessuna traccia delle 4 persone di Avezzano (L'Aquila) disperse da domenica scorsa. Il mezzo cingolato è stato scaricato dall'elicottero in una zona idonea non abitata perché si erano verificate anomale oscillazioni del volo. I soccorritori stanno utilizzando anche un sonar, un'antenna di 80 centimetri di diametro, in grado di captare, anche a profondità importanti, i metalli. LE FOTO

Come spiegano gli stessi vigili del fuoco, il mezzo cingolato, di proprietà privata, vincolato al gancio dell'elicottero, durante il volo ha subito anomale oscillazioni. Tentate senza successo le manovre di riequilibrio il pilota ha individuato una zona idonea non abitata ed ha proceduto allo sgancio del carico. L'elicottero è poi atterrato senza conseguenze sulla piazzola della Croce rossa italiana ad Avezzano. Durante le ricerche oggi, per la prima volta, è stato utilizzato in Abruzzo un potente sonar del Soccorso Alpino arrivato dalla Valle d'Aosta