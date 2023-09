Le 10 sagre e fiere in Italia da non perdere a settembre

Dalla fiera del peperone di Carmagnola al Festival della bottarga a Cabras, gli appuntamenti gastronomici più interessanti in giro per la Penisola

È dai primi anni '30 che nel piccolo paese di Riccia, in provincia di Campobasso, nel secondo fine settimana di settembre si festeggia la sagra dell'uva. Si beve il vino nuovo e si assiste al grande spettacolo di carri allegorici e sfilate in costumi antichi. Riccia è un piacevole centro del Molise, immerso in un ambiente incontaminato e ricco di boschi, con la presenza nell'abitato di opere artistiche ed architettoniche di importante valore culturale e storico. Il paese è l'unico della regione a conservare e tramandare da molti anni la tradizione della "Sagra dell'Uva".

Il 16 e il 17 settembre la Pro Loco di Gerola Alta organizza la cinquantacinquesima edizione della Sagra del bitto, un'occasione da non perdere per degustare il bitto, il re dei formaggi valtellinesi. Le due giornate prevedono, oltre alla degustazione del bitto, pranzo a base di polenta taragna, intrattenimento folcloristico e musicale, visite ai luoghi caratteristici di Gerola Alta e numerose attività per bambini.

Ritorna come ogni anno la festa in onore di Nostra Signora del Suffragio, patrona e protettrice di Recco, con una serie di eventi che inizieranno il 6 settembre e culmineranno venerdì 8 settembre con gli imponenti spettacoli pirotecnici che ormai da tanti anni hanno assunto il nome di Sagra del Fuoco. Sarà anche la festa dei quartieri, padroni della città per una settimana, che organizzeranno fuochi e stand gastronomici.

Grande appuntamento di fine stagione per tutti gli amanti del tonno a Lignano Sabbiadoro (Udine), il Lignano Tuna festival è ormai arrivato alla quarta edizione. Vedrà sei giorni di festa suddivisi in due weekend, 22-23-24 Settembre e 29-30 settembre-1 ottobre. Si potranno ammirare competività sportiva, con gare di pesca al tonno rosso, enogastronomia, giochi, simulatori di pesca, sostenibilità ambientale del mare, e molto altro ancora.

Festa del ciauscolo e del salame spalmabile a Sarnano

A Sarnano, in provincia di Macerata il 9 e il 10 settembre si va per assaggiare uno tra i più famosi prodotti tipici marchigiani, il ciausculo, salume che si ottiene dalle tre parti nobili del maiale, e cioè pancetta, spalla, rifilature di prosciutto e di lonza. Lo proporranno alcuni tra i migliori produttori della zona e si potrà assaggiare in tante ricette tipiche. Non mancheranno mercatini e musica.

Festa della cipolla di Cannara

La cipolla di Cannara dal 1981 è la protagonista dell'ormai celebre Festa della cipolla che si svolge nel comune in provincia di Perugia dal 5 al 10 settembre e dal 12 al 17 settembre. Per l'occasione si assaggiano ricette tipiche tra gli stand del centro storico, da non perdere la carbonara di cipolle. Con un maggior numero di eventi e di attività, quest'anno ce n'è per tutti i gusti. Il programma propone oltre agli stand gastronomici, musica dal vivo, mercatini, eventi culturali e manifestazioni sportive.

Sagra della zampina, del bocconcino e del buon vino

Tra gli appuntamento enogastronomici più attesi in Puglia e non solo c'è la sagra della zampina di Sammichele che si svolge dal 29 settembre all'1 ottobre. Un'occasione per assaggiare questa specialità di maiale cotta alla brace e preparata dalla rinomate macellerie del paese, bevendo ottimo vino. Anche quest'anno tanti gli eventi collaterali, tra laboratori, spettacoli, mercatini, e il tradizionale Carnevale Sammichelino.

Il festival della mortadella a Zola Predosa

Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre Zola Predosa, in provincia di Bologna, si colora di rosa in occasione della quindicesima edizione di 'Mortadella, please', il Festival Internazionale dedicato al simbolo della gastronomia bolognese. Per tre giorni il centro cittadino accoglierà i visitatori con degustazioni di ricette originali e tradizionali a base di mortadella, spettacoli, occasioni di approfondimento e intrattenimento a tema per tutta la famiglia.