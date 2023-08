Papa Francesco: "Il 4 ottobre pubblicherò una seconda Laudato si'"

Il 4 ottobre, in occasione della festa di San Francesco d'Assisi, il Papa rilascerà una nuova esortazione apostolica, che rappresenterà una seconda versione de "Laudato si". Questa notizia è stata annunciata ufficialmente dallo stesso Papa Bergoglio al termine dell'udienza generale, durante i suoi saluti ai fedeli. "Dopodomani celebreremo la Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, segnando l'inizio del Tempo del Creato, che proseguirà fino al 4 ottobre, giorno della festa di San Francesco d'Assisi. In quella data" - ha annunciato il Papa - "ho l'intenzione di pubblicare un'ulteriore esortazione, una sorta di seconda parte della 'Laudato si'. Invito tutti noi a unirci ai nostri fratelli e sorelle cristiani nell'impegno di preservare il creato come un sacro dono da parte del Creatore".