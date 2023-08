Nubifragio in Salento, grandine grande come palline da tennis

La tempesta Rea, che imperversa da giorni sull’Italia, provocando allagamenti e frane al Nord, sta facendo sentire in queste ore i primi effetti nelle zone meridionali. Forti temporali con grandinate hanno colpito nella notte il basso Salento dove sono stati segnalati molti danni a locali e auto provocati dalla grandine di grosse dimensioni. Il nubifragio ha colpito duramente la provincia di Lecce, ed in particolare Montesano, Specchia e Miggiano. Chicchi di grandine delle dimensioni di palline da tennis, ha rotto parabrezza, fari e carrozzeria delle automobili in sosta. Danneggiati anche i dehors dei locali dove i chicchi hanno bucato tavolini e sedie di plastica. Distrutte numerose serre e allagate strade e campagne circostanti (LEGGI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).