Meteo, ancora temporali sull’Italia. Previsioni di lunedì 28 agosto

L’ultimo lunedì di agosto è caratterizzato da tempo brutto e instabile su diverse zone d’Italia. Il ciclone Poppea, in particolare, attraversa il Nord e c’è il rischio di fenomeni estremi. Temporali forti sono attesi soprattutto sul Triveneto, specie montuoso. Il maltempo, con il passare delle ore, si sposterà anche sulla Toscana. Pioggia - ma meno violenta - pure su Campania, Lazio, Umbria, rilievi calabresi e Sardegna. Temperature in calo, resiste il caldo al Sud ( LE PREVISIONI METEO ).

Lunedì 28 agosto, quindi, il ciclone Poppea attraversa le regioni del Nord. Attesi, fin dal mattino, forti temporali: colpiranno soprattutto il Nordovest, con rischio nubifragi su Liguria e Piemonte. nel pomeriggio, poi, l’attenzione si sposta sul Triveneto, specie montuoso: potranno svilupparsi temporali e nubifragi, con rischio grandinate. Neve sulle vette alpine. In nottata migliora sul Nordovest. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi oscillano tra i 16 gradi di Aosta e i 29 di Bologna. A Milano prevista pioggia per tutto il giorno, con temporali al mattino. Precipitazioni meno intense a Torino.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Il ciclone Poppea condiziona il tempo anche sulle regioni del Centro. In particolare, fenomeni molto intensi potranno interessare prima la Toscana e poi, in misura minore, l'Umbria, il Lazio e il versante adriatico. Piogge sparse e forti venti di Maestrale anche in Sardegna. Mareggiate lungo le coste più esposte ai forti venti occidentali. Le temperature sono in calo: i valori massimi sono compresi tra i 24 di Perugia e i 26-27 di Roma. Nella capitale possibili temporali per tutto il giorno, con grandinate al mattino. Temporali anche a Firenze. Nubi sparse a Cagliari.