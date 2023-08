Stupro Palermo, la vittima: “Basta giudizi su di me”

Tutte le persone coinvolte nel caso sono finite nella gogna mediatica dei social. Non solo i ragazzi accusati, ma anche la 19enne che ha subito gli abusi. Parlando pubblicamente per la prima volta dal momento dei fatti, in un post sui suoi profili social critica l’abitudine di colpevolizzare le stesse vittime di stupro. E conclude dicendo: io rimango me stessa

Mentre proseguono le indagini sullo stupro della 19enne abusata a Palermo nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorso da sette ragazzi, tutte le persone coinvolte nel caso finiscono nella gogna mediatica del web e dei social. Non solo i ragazzi accusati, ma anche la vittima. Parlando pubblicamente per la prima volta dalla notte dell’abuso, sui suoi profili social la ragazza ha reagito per difendersi dagli attacchi. “Basta giudizi su di me”, ha scritto in un lungo post dove critica l’abitudine di colpevolizzare le vittime di stupro con commenti come “se l’è cercata”. E, dopo aver ricordato ai suoi follower come comportamenti del genere potrebbero spingere altre ragazze nella sua situazione a gesti estremi come il suicidio, conclude dicendo: io rimango me stessa.