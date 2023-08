Udine, virale la locandina della Sagra della Nutria: la goliardata

Economia

È partito il primo container con 16 tonnellate di esemplari diretti in Florida, negli Stati Uniti, dove c’è grande richiesta di questo prodotto. L’idea dell’azienda Mariscadoras di Rimini, tutta al femminile: “In Usa è specie autoctona e probabilmente ci sono vincoli di pesca che qui non abbiamo. Ecco perché la domanda è molto alta', spiegano

Una start up al femminile di Rimini (Mariscadoras) ha iniziato a esportare l’ormai celebre granchio blu, considerato un rischio per la fauna marina dei nostri territori. Nello specifico, l’azienda ha inviato negli Stati Uniti il primo container da quasi 16 tonnellate di crostacei. Sono diretti a Miami in Florida: la terra in cui sono autoctoni