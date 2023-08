Foggia, uomo sradica parchimetro e lo carica in auto: arrestato. VIDEO

Cronaca

Furti, gli indizi a cui prestare attenzione per prevenirli

Come ogni estate, complici le partenze per le ferie, sale l'attenzione per i colpi in case e appartamenti. I modi in cui operano i ladri a volte sono simili e si ripetono: conoscerli può aiutare a non esserne vittima

Come ogni anno, in occasione delle partenze estive si torna a parlare dei furti in case e appartamenti. Buona parte degli italiani è adesso in ferie e i ladri potrebbero approfittare dell’assenza degli inquilini per mettere a segno qualche colpo

Sta succedendo ad esempio a Roma. Il Messaggero sottolinea come negli ultimi giorni sia stata segnalata la presenza di ladri in diversi quartieri della Capitale, dalla zona di piazza Bologna a quella di Monteverde e dal Tuscolano all’Appio. Così anche all’Aurelio, dove in via Gregorio VII ha ceduto il tunnel che si presume un gruppo di ladri stesse scavando sottoterra per poi svaligiare una banca (in foto)