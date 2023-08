5/10 ©Ansa

Per Guido Castelli, Commissario Straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016, in ogni caso "il primo pensiero va alle vittime. A loro e ai loro cari dobbiamo la ricostruzione di questi luoghi e la creazione delle condizioni che consentano all'Appennino centrale non solo di tornare alla normalità" (Nella foto la rimozione da parte dei vigili del fuoco delle tre antiche campane dalla Torre Civica ad Accumuli nel 2016)