Genova, cinghiale divora la sella di uno scooter. IL VIDEO

I cinghiali continuano a creare problemi ai genovesi. In un video pubblicato sui social network da una cittadina si vede un esemplare, circondato dai suoi cuccioli, che prende a morsi la sella di uno scooter per poi accanirsi anche sul bauletto posteriore.

Il video del cinghiale

Nel video, postato su Facebook da una utente, Patry Nieddu, si vede il cinghiale andare verso uno scooter parcheggiato in zona Camaldoli nel quartiere di San Fruttuoso. Forse attirato da odore di cibo, l'animale divora la sella e, sempre a morsi, cerca di aprire il bauletto posteriore. Nella didascalia del post si legge: "Da non credere... adesso i cinghiali mangiano anche i sellini degli scooter ". Nelle immagini si sente una voce dire: "Non mi avvicino neanche perché ha i cuccioli, non vorrei mai.. Sta divorando tutto, se fa cadere lo scooter, lo spacca tutto".