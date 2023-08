Napoli, lunghe code al Municipio per richiedere la Carta Acquisti

Centinaia di persone si sono accalcate davanti al Municipio di Napoli per richiedere la Carta Acquisti. I cittadini, in piedi sotto il sole, hanno formato lunghe code di fronte a una sede del Comune in via Salvatore Tommasi, per presentare la domanda e ricevere la carta di pagamento del valore di 40 euro mensili. Della social card possono possono beneficiare le persone che hanno compiuto 65 anni o hanno figli di età inferiore ai 3 anni che vivono situazioni economiche particolarmente difficili. Sul posto è presente anche un’ambulanza.

Traffico bloccato a causa della folla

Col passare del tempo, le persone in fila sono aumentate. Chi arriva fornisce il proprio nome a un addetto del Comune che regola l'accesso e attende di essere chiamato: a quel punto viene completata la pratica e al cittadino vengono rilasciati i documenti necessari per ritirare la carta acquisti in un ufficio postale. "E' poca roba, non è il reddito di cittadinanza, ma serve sempre. Oggi vai alla cassa di un supermercato, paghi cento euro e ti accorgi che nella busta della spesa non c'è praticamente niente", dice un giovane padre di famiglia. Nella strada stretta davanti alla sede del Comune di via Tommasi il traffico è praticamente bloccato. Le persone in attesa cercano riparo al grande caldo.