Incidente in Calabria: scontro tra due auto, 3 morti e 2 feriti

Due macchine si sono scontrate nel pomeriggio sulla statale Ionio-Tirreno, nel territorio del comune di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. Tra le vittime c’è una bambina di 4 anni, mentre un’altra minorenne sarebbe in gravi condizioni

Incidente stradale mortale in Calabria: due macchine si sono scontrate sulla statale Ionio-Tirreno, tre persone sono morte e due sono rimaste ferite. Lo schianto frontale è avvenuto nel pomeriggio nel territorio del comune di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. Tra le vittime c'è anche una bambina di quattro anni.

Le due auto coinvolte nello scontro frontale sono un'Alfa Romeo Giulietta e una Bmw. L’incidente è avvenuto a pochi metri dallo svincolo per Melicucco. Sul posto, oltre a carabinieri e agenti della Polstrada, sono intervenute alcune ambulanze e l'elisoccorso. Oltre alle tre persone decedute, due sono rimaste ferite e sono state trasportate nell'ospedale di Polistena.

Tra le vittime una bimba di 4 anni

Tra le vittime dell’incidente c’è anche una bambina di 4 anni. La piccola, deceduta appena arrivata nell'ospedale di Polistena, era a bordo della Bmw. Nella macchina c'era anche un'altra minorenne che è stata trasferita in elisoccorso in una struttura ospedaliera di Messina e attualmente sarebbe in gravissime condizioni. Tra le vittime anche il conducente dell’Alfa Romeo.