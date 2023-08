Coppia di escursionisti precipita nel Comasco: morto il marito

La coppia è scivolata mentre si trovava lungo il sentiero che passa nei pressi dell’orrido del torrente Sanagra, in un punto molto ripido. L’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorritori, la donna è stata portata in ospedale con l’elicottero. Un altro uomo è morto sul monte Cornetto, in provincia di Vicenza, mentre una 32enne ha perso la vita vicino al ponte tibetano a Roccamandolfi, in provincia di Isernia ascolta articolo

Ancora una giornata tragica in montagna. Nel Comasco, nelle montagne sopra Menaggio, una coppia di escursionisti è precipitata mentre si trovava lungo il sentiero che passa nei pressi dell’orrido del torrente Sanagra: il marito è morto, mentre la moglie è rimasta ferita. Un altro uomo è deceduto sul monte Cornetto, in provincia di Vicenza, mentre una donna ha perso la vita vicino al ponte tibetano a Roccamandolfi, in provincia di Isernia.

Coppia precipita nel Comasco, morto il marito Dalle prime ricostruzioni, la coppia di escursionisti - di 65 e 63 anni - stava percorrendo il sentiero che passa vicino all’orrido del torrente Sanagra, in località Burgatto, quando l’uomo, in un punto molto ripido, ha perso l’equilibrio ed è caduto per diversi metri prima di finire nel torrente. Anche la moglie è poi scivolata ed è caduta nel dirupo, fermandosi contro alcuni alberi, tra salti di roccia. I soccorritori hanno trovato prima l’uomo, che era in un punto più basso: l’escursionista è però deceduto poco dopo il loro arrivo. Poi hanno sentito delle urla provenire dall’alto e hanno capito che c’era un’altra persona coinvolta nell’incidente. La donna è stata stabilizzata e portata in ospedale con l’elicottero. vedi anche Montagna in estate, i consigli dell'esperto per evitare incidenti

Altri due escursionisti morti Un altro incidente mortale si è registrato in provincia di Vicenza. Un escursionista è morto nella tarda mattinata dopo essere precipitato per circa 90 metri sul monte Cornetto, nel territorio di Valli del Pasubio. Secondo una prima ricostruzione, stava percorrendo il sentiero quando è precipitato nel vuoto. A dare l'allarme sono stati altri escursionisti che si trovavano nella zona. Tragedia anche in provincia di Isernia, a Roccamandolfi: una turista 32enne di Nocera inferiore (Salerno) ha perso la vita dopo essere scivolata mentre percorreva un sentiero vicino al ponte tibetano, in una zona impervia. La giovane è precipitata in una scarpata molto ripida, in mezzo alla fitta vegetazione. I soccorritori, una volta arrivati sul posto, hanno potuto solo accertare che per la donna non c’era più nulla da fare. vedi anche Forni di Sotto, bloccati in vetta coi sandali: salvati da elicottero