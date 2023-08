La comitiva è stata tratta in salvo con un oneroso intervento dell'elicottero sanitario Fvg, con il tecnico del Soccorso alpino a bordo, che li ha raggiunti e recuperati con il verricello. Non riuscivano a superare i detriti provocati da una piccola frana a causa delle scarpe aperte che indossavano

Bloccati da una piccola frana a 2 mila metri, non lontano dalla vetta della montagna, perché coi sandali di gomma non riuscivano a varcare i detriti. La disavventura per un gruppo di escursionisti - quattro ragazzi di Padova tra i 20 e i 30 anni, con un cane al seguito - è accaduta nel tardo pomeriggio di Ferragosto a Forni di Sotto (Udine) nelle Dolomiti friulane. La comitiva, spiega il Soccorso Alpino, è stata tratta in salvo con l'intervento dell'elicottero sanitario del Friuli Venezia Giulia, con il tecnico del Soccorso alpino a bordo, che li ha raggiunti e recuperati con il verricello.